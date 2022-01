Ucraina: "Bild", Germania prepara piano per evacuare famiglie del personale ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto la prima spedizione del pacchetto di sostegno alla sicurezza, dal valore di 200 milioni di dollari, offerto dagli Stati Uniti all'Ucraina è arrivato oggi a Kiev. Lo ha reso noto l'ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina in una dichiarazione. La consegna segue la visita del segretario di Stato Usa Antony Blinken a Kiev di questa settimana per discutere del concentramento di truppe russe al confine con l'Ucraina. In questo contesto, Washington ha approvato il pacchetto da 200 milioni di dollari a dicembre. "Gli Stati Uniti continueranno a fornire tale assistenza per sostenere le Forze armate ucraine nel loro continuo sforzo di difendere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina dall'aggressione russa", si legge sulla pagina Facebook della missione diplomatica. Da parte sua, il ministro della Difesa ucraino, Andriy Taran, ha ringraziato gli Stati Uniti per l'aiuto (Geb)