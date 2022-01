Spagna: ministra Ribera, Ue adotti posizione comune su crisi prezzi elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe adottare una posizione comune "temporanea ed urgente" alla crisi dei prezzi dell'energia, invece di dare risposte nazionali che "distorcono il mercato". Lo ha detto la ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera durante le riunioni dei ministri dell'Ambiente e dell'Energia tenute dal Consiglio dell'Ue ad Amiens (Francia). Di fronte alla risposta "ineguale" e dipendente dalla capacità fiscale e di bilancio di ogni Stato, Ribera ha auspicato un'azione comune europea e ha chiesto di aprire il dibattito sulla progettazione del mercato dell'elettricità, promuovendo le tecnologie di stoccaggio e la regolamentazione. La ministra spagnola ha anche sottolineato che la Bei potrebbe fornire "una copertura per i contratti bilaterali" e "rendere più facile per le banche private finanziare soluzioni rinnovabili e di efficienza su scala locale". D'altra parte, Ribera ha ribadito il suo sostegno all'idrogeno rinnovabile come "l'unica opzione pulita e sostenibile a lungo termine". (Spm)