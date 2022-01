Roma: corpo carbonizzato trovato in un campo ad Anguillara, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo di un uomo carbonizzato e senza documenti è stato trovato oggi in un campo abbandonato ad Anguillara, vicino Roma. Secondo quanto si apprende, un passante, che transitava su via Braccianese, ha notato i resti chiamando le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti, oltre al medico legale, i carabinieri di Bracciano e i colleghi del nucleo investigativo di Ostia. Le indagini sono coordinate dalla procura di Civitavecchia. Da una prima ipotesi sembra trattarsi di un cittadino nordafricano. Sul corpo, per fare chiarezza sulle cause del decesso, è stata disposta l'autopsia. Il cadavere è stato trasportato all'obitorio del Verano. Indagini in corso.(Rer)