Business news: Sri Lanka, presidente Rajapaksa annuncia misure per attirare valuta estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka introdurrà nuove leggi per attrarre investimenti e accelererà le politiche per lo sviluppo di esportazioni, turismo e rimesse nel tentativo di ricostruire le riserve valutarie. Lo ha annunciato il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, in un lunghissimo discorso pronunciato in apertura della seconda sessione della nona legislatura del Parlamento. Il presidente ha passato in rassegna nel dettaglio le politiche per la giustizia, per l’agricoltura, per l’energia, per l’istruzione e la formazione, per l’avanzamento tecnologico e per altri settori. Ha rivendicato i risultati del suo governo in materia di sicurezza nazionale e lotta al narcotraffico, l’istituzione di quasi cento stazioni di polizia e la riattivazione della polizia ambientale. La parte più attesa era quella riguardante la precaria situazione finanziaria e a questo proposito Rajapaksa ha ammesso: “Se non riusciamo a controllare la nostra spesa, ci sarà un problema di cambio nel prossimo futuro”. (Inn)