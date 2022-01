Roma: auto con 5 ragazzi a bordo si ribalta, morto 17enne, feriti gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente stradale questa notte a Roma. Un'auto si è ribaltata in via Acqua Acetosa Ostiense, con a bordo 5 ragazzi italiani. A perdere la vita un giovane di 17 anni che, trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in condizioni disperate, è poi morto questa mattina. Gli altri ragazzi rimasti feriti, uno in codice rosso, sono stati trasportati presso vari ospedali della Capitale. Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale di Roma Capitale. Altri due passeggeri, di 18 anni, sono stati trasportati in codice giallo al Campus Biomedico. Per il conducente sempre di 18 anni, anche lui trasportato al campus Biomedico per le ferite riportate, sono stati richiesti esami tossicologici e alcolemici di rito. Da una prima ricostruzione fatta dagli agenti, il conducente del veicolo, una Fiat Panda, per cause in corso di approfondimento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a colpire un palo Acea e un albero per poi ribaltarsi. Il tutto sarebbe avvenuto su via di Acqua Acetosa Ostiense, circa 100 metri dopo via Camus in direzione via di Decima. L'esatta dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio dei caschi bianchi, che hanno proceduto al sequestro dell'auto. Dai primi rilievi non risulterebbero coinvolti altri veicoli. (Rer)