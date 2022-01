Kosovo: portavoce governo, istituzioni unite contro referendum della Serbia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo ha approvato sabato una risoluzione per vietare le operazioni di voto nel territorio kosovaro per il referendum della Costituzione della Serbia in programma domenica 16 gennaio. La risoluzione è stata approvata con 76 voti favorevoli grazie al sostegno di due partiti dell'opposizione, Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). Il Partito democratico del Kosovo (Pdk) non ha invece partecipato alla sessione straordinaria di lavori, mentre la Lista serba ha abbandonato l'aula. "L'organizzazione del referendum della Repubblica di Serbia in Kosovo viola la Costituzione e la sovranità della Repubblica del Kosovo ed è contraria a la Costituzione, le leggi e le norme del Kosovo e la pratica internazionale", si legge nella risoluzione approvata. Ai cittadini serbo kosovari, viene precisato, è garantito il diritto di voto per posta o tramite l'ufficio di collegamento della Serbia a Pristina. Viene sottolineato invece che l'apertura di seggi elettorali serbi nel territorio del Kosovo sarebbe una grave violazione della Costituzione e del diritto internazionale. (segue) (Alt)