Kosovo: cambio al comando di Rc-West di Kfor tra la Brigata Folgore e la Brigata Pozzuolo del Friuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri presso la base denominata Camp Villaggio Italia, in località Belo-Polje nelle vicinanze della cittadina di Peja/Pec, la cerimonia di cambio del comando del Regional Command West (RC-W), l'unità multinazionale a guida italiana, responsabile del settore occidentale del Kosovo. Secondo quanto riferito in un comunicato, il contingente italiano uscente, su base 185mo reggimento artiglieria paracadutisti Folgore è stato avvicendato dal Reggimento artiglieria terrestre "a Cavallo" della brigata Pozzuolo del Friuli. La cerimonia segna il passaggio del testimone tra il colonnello Andrea Bertazzo, che dopo sei mesi di mandato cede il comando, e il colonnello Marco Javarone, che subentra alla guida del RC-W della missione Nato denominata Joint Enterprise. Il generale di brigata Luca Piperni, vice comandante di Kfor e nel presiedere il passaggio della bandiera della Nato ha evidenziando come "Kfor sia la missione della Nato che più rappresenta un successo per l'Alleanza, considerato l'attuale clima di sicurezza in cui le varie comunità del Kosovo possono vivere e sottolineando come il lavoro di squadra e la coesione, sono caratteristiche necessarie per rispondere al meglio al mandato ricevuto, qualità che i Diavoli Gialli del contingente uscente hanno saputo esprimere nel più stretto significato del motto Duty Realibility Commitment, coniato per la KFOR XXVI". (segue) (Res)