Kosovo: opposizione attacco governo su rincaro costi dell'elettricità

- La proposta da parte del governo kosovaro di aumentare le bollette dell'energia elettrica sarebbe uno dei più gravi contraccolpi per i cittadini del Paese. Lo ha detto l'esponente del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Blerand Stavileci, nel corso di una conferenza stampa. Secondo Stavileci, le misure proposte dal governo non corrispondono alla situazione attuale delle famiglie kosovare. "Nella grave situazione economica a seguito della pandemia di Covid-19, questo sarebbe uno dei colpi più grandi per il nostro popolo, che purtroppo e ingiustamente sta affrontando una delle più gravi crisi dell'elettricità nella storia del Kosovo", ha affermato. Anche Besian Mustafa, deputato della Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha dichiarato oggi che "la mancanza di professionalità, responsabilità e prontezza" del governo porterà a un aumento del 42 per cento delle tariffe sull'energia elettrica per i cittadini del Kosovo. Secondo Mustafa, il governo guidato da Albin Kurti "sapeva già nella primavera dello scorso anno che i prezzi dell'elettricità sarebbero aumentati e quali misure fossero necessarie". Mustafa ha aggiunto che "l'inerzia del governo" ha costretto l'Ufficio di regolamentazione dell'energia ad aumentare le tariffe. Nel mezzo della crisi energetica in corso in Kosovo, l'Ufficio di regolamentazione dell'energia del Paese ha proposto ieri di raddoppiare il prezzo dell'energia per le famiglie che consumano oltre 600 kilowatt all'ora. (segue) (Alt)