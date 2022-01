Kosovo: opposizione attacco governo su rincaro costi dell'elettricità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 29 dicembre la ministra delle Infrastrutture e dell'Energia albanese, Belinda Balluku, ha annunciato che l'Albania fornirà elettricità al Kosovo il 31 dicembre e il primo gennaio per alleviare la crisi in corso nel Paese. Questa forma di sostegno non avrà ripercussioni finanziarie, ma al Kosovo verrà chiesto di restituire il favore. "Dopo un accordo che abbiamo avuto con la direzione di Kosovo Energy Corporation siamo riusciti a fornire 3.600 MWh per il 31 dicembre e 4.080 per il primo gennaio, per un totale di 7.680 MWh sotto forma di deposito, quindi senza alcun effetto finanziario per il Kosovo”, ha spiegato Ballaku, secondo cui tuttavia è stato chiesto alle autorità di Pristina di “restituire la medesima quota di energia all'Albania durante la stagione estiva". (segue) (Alt)