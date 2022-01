Grecia-Kosovo: ministro Esteri Dendias riceve ad Atene omologa Gervalla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infrastrutture, trasporti, energia e agroalimentare, sono secondo Dendias i temi centrali su cui cooperare. "Riteniamo che tutti i Balcani occidentali dovrebbero essere collegati con il gasdotto Transadriatico (Tap), tramite degli interconnettori del gas", ha aggiunto il ministro degli Esteri di Atene, osservando che il suo Paese può aiutare il Kosovo a ridurre la dipendenza dalla lignite per rafforzare l'uso delle energie rinnovabili riducendo l'impatto ambientale. Dendias ha evidenziato l'importanza che la Grecia conferisce alla stabilizzazione dei Balcani occidentali ed all'integrazione della regione nell'Ue, assicurando al contempo il sostegno per la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari in Europa. Il ministro degli Esteri greco ha infine evidenziato l'importanza del dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Ue, sottolineando anche il ruolo essenziale della missione Nato Kfor. (segue) (Gra)