Speciale energia: premier Kurti, governo aumenterà sostegno ai consumatori su caro bollette energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo presenterà delle misure per fare fronte con effetto immediato alla crisi energetica del Paese dovuta all'aumento del costo dell'elettricità. Lo ha detto ieri nel corso di una conferenza stampa il premier kosovaro, Albin Kurti, sottolineando che per garantire l'indipendenza del Kosovo in termini energetici l'esecutivo ha in programma di annunciare i primi bandi di gara per la costruzione di nuove strutture di "energia pulita" e il rilancio delle unità esistenti e la diversificazione delle fonti. "A seguito della crisi energetica globale che ha causato l'aumento dei prezzi dell'energia a livelli senza precedenti e a causa di guasti alle centrali elettriche della Kek (la società che gestisce la rete elettrica del Paese), questi fattori hanno aumentato il nostro bisogno di importare energia", ha ricordato Kurti spiegando che a seguito di questa crisi è stata "avviata la revisione straordinaria delle tariffe". Alla conferenza stampa, insieme al ministro dell'Economia Artane Rizvanolli, Kurti ha poi affermato che il governo aumenterà il sostegno a quella fascia di utenti che non sono in grado di pagare le bollette. "Chi sarà maggiormente colpito da questo aumento, avrà una rete di sicurezza che garantirà i consumi per le proprie esigenze", ha spiegato il capo di governo. "Tenendo conto della situazione straordinaria e senza precedenti dei mercati elettrici europei che ha colpito il Kosovo, il governo della Repubblica del Kosovo si è impegnato a sovvenzionare i cittadini e le imprese del Kosovo, con 75 milioni di euro, proteggendoli così dagli aumenti tariffari", ha aggiunto. "Il conto che stiamo pagando è quello dell'inattività per più di due decenni nello sviluppo sostenibile della fornitura di elettricità. Allo stesso tempo, sentiamo l'età e la mancanza di investimenti nelle nostre unità di generazione", ha affermato Kurti. (Alt)