Grecia-Kosovo: ministro Esteri Dendias, i Balcani devono guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani occidentali dovrebbero guardare al futuro, non al passato: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, dopo aver ricevuto l'omologa kosovara Donika Gervalla ad Atene. "Ci devono essere buoni rapporti con tutti i Paesi nella regione", ha osservato Dendias secondo cui i Balcani devono "abbracciare i valori dell'illuminismo, come democrazia, protezione dei diritti umani e stato di diritto". "Non è possibile ritornare al 19mo secolo, non c'è possibilità di scegliere il neo-ottomanesimo che sembra apparire nel nostro ampio vicinato", ha affermato il ministro degli Esteri Dendias esprimendo sostegno per l'integrazione europea dei Balcani e per il rilancio il dialogo tra Pristina e Belgrado con la mediazione dell'Ue. Dendias ha inoltre espresso preoccupazione per il nazionalismo in Bosnia Erzegovina, mentre Gervalla ha auspicato un rafforzamento della cooperazione tra Kosovo e Grecia in campo economico e culturale. Anche nel settore energetico, secondo la ministra, Grecia e Kosovo possono rafforzare la cooperazione come per quanto concerne il gasdotto Transadriatico (Tap). (segue) (Gra)