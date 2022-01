Bulgaria: premier Pektov, sovranità al di sopra di tutto, no a sfere di influenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sovranità della Bulgaria è al di sopra di ogni altra cosa. Lo ha detto il primo ministro bulgaro, Kiril Petkov, commentando le richieste poste dalla Russia agli Stati Uniti, nell'ambito dei negoziati sull'Ucraina, sul ritiro delle truppe della Nato dal territorio di Bulgaria e Romania. Parlando con i giornalisti dopo la cerimonia ufficiale di proclamazione del presidente Rumen Radev e della vicepresidente Iliana Yotova, Petkov ha dichiarato di non credere nelle zone di influenza. "E' molto importante per piccoli Paesi come la Bulgaria avere il potere plenario di decidere il proprio destino e le proprie appartenenze, e cosa succede sul loro territorio. Mettiamo la sovranità della Bulgaria al di sopra di ogni altra cosa", ha detto Petkov. "La Bulgaria sta discutendo le opzioni per reagire alle tensioni tra Russia e Nato", ha affermato il primo ministro. Riguardo all'insistenza di Mosca sul ritiro delle forze Nato dalla Bulgaria e dalla Romania, il premier bulgaro ha sottolineato che ciò non aiuta la riduzione dell'escalation, che è una priorità assoluta per la Bulgaria. La questione è stata commentata anche dal ministro della Difesa Stefan Yanev che ha sottolineato che affermazioni di questo tipo vengono fatte continuamente e "non dovremmo essere così sensibili quando qualcuno parla di noi". Il ministro ha poi affermato che i preparativi per una presenza militare, per qualsiasi ulteriore rafforzamento di questa presenza, la dimostrazione di unità e solidarietà della Nato sul territorio bulgaro saranno effettuati se necessario. (Seb)