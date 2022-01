Edilizia: FI, no a nuove modifiche superbonus, penalizzerebbero imprese e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova modifica che limita la cessione del credito ad un solo passaggio, "rischia di bloccare il settore edile e danneggiare i cittadini con i redditi più bassi, oltre ad aumentare l'incertezza e frenare gli investimenti nel settore edile. Le frodi non si fermano in questo modo. Così si penalizzano le tante imprese serie e soprattutto i tanti cittadini onesti". Lo dichiarano gli onorevoli Mauro D'Attis e Gianluca Rospi di Forza Italia, che spiegano: "Le continue modifiche intervenute sul superbonus hanno già limitato eccessivamente l'utilizzo di questa misura che, dal punto di vista ambientale a quello della sicurezza, del lavoro e dell'economia, è la più interessante degli ultimi anni. Ulteriori paletti burocratici, nonostante le intenzioni, non hanno risolto il problema delle frodi al contrario hanno penalizzato le persone oneste. Si cambi approccio: si deve semplificare, si devono stabilire prezziari ufficiali, si devono responsabilizzare ulteriormente le parti: chi sbaglia paga, e paga tanto, chi è onesto, che possa essere incentivato a lavorare". (segue) (Com)