Edilizia: FI, no a nuove modifiche superbonus, penalizzerebbero imprese e cittadini (2)

- "Poiché una eventuale modifica così impattante provocherà nell'immediato un blocco dei contratti, per questo ci attiveremo insieme ai colleghi di Forza Italia, fin da subito per chiedere al governo un passo indietro su questa misura che rende difficile per le imprese cedere i crediti e, di conseguenza, penalizzerà i cittadini con i redditi più bassi. Le frodi si combattono con regole chiare e pene certe e celeri per i furbi", concludono i due deputati pugliesi. (Com)