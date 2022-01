Quirinale: Biancofiore (CI), king maker siano Salvini e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Nel caos Quirinale, credo sia necessario fare un po' d'ordine e riavvolgere il nastro. Troppi leader sparano nomi a go go, si arrogano diritti di prelazione e giocano al 'Totò Quirinale' (errore voluto), senza averne titolo alcuno". E' quanto si legge in una nota firmata da Michaela Biancofiore, deputata di Coraggio Italia e membro della dirigenza nazionale del partito. "Questo Parlamento - aggiunge - è frutto dei risultati delle elezioni del 2018 che sono state vinte dal centro destra unito col 37 per cento e la Lega primo partito al 17 per cento e dal Movimento cinque stelle col 35,3 per cento. La maggioranza parlamentare è dunque giallo-blunazionale. Va da sé, che se si vuole avere un presidente della Repubblica di ampio respiro che rispecchia la volontà parlamentare, al netto delle decisioni di Draghi e Berlusconi, il nome va trovato e fatto dai due king maker naturali dei due schieramenti in Parlamento: Matteo Salvini e Luigi Di Maio". Per Biancofiore "un accordo tra i due, che spero si ritrovino al più presto come ai tempi del governo giallo verde che portò successo ad entrambi, sbarra la strada a idee folcloristiche lontane dalla volontà popolare e parlamentare, sblocca l'impasse e può consegnare al Paese un presidente-arbitro, come da ruolo costituzionale, e fortemente auspicato dagli italiani e dagli attori internazionali".(Rin)