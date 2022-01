Roma: Europa verde, commemorazione Pietro Mennea in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Nando Bonessio (Europa verde), presidente della commissione capitolina, sport, benessere e qualità della vita, ha ricevuto in Campidoglio la "Freccia del sud", cicloavventura organizzata dall'associazione culturale "Pedalando nella storia-maurice garin" per commemorare il 70esimo compleanno di Pietro Mennea. "Undici appassionati di ciclismo, tra cui tre campioni paraolimpici, sono partiti il 19 gennaio da Barletta, luogo di nascita di Mennea, e hanno percorso 550 chilometri prima di arrivare nella Capitale. All'incontro sarà presente anche la moglie del velocista Manuela Olivieri. "Mennea è stato un atleta formidabile – così Nando Bonessio –. Mi ricordo ancora quando lo vedevo allenarsi da giovane all'Acqua Cetosa. Il suo record a Messico 1979 nei 100 metri è rimasto scolpito nella storia. Oggi sarà l'occasione per celebrare l'eterno legame tra Mennea e Roma". (Com)