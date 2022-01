Oman-Egitto: ministri Esteri partecipano a sessione del Comitato congiunto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Oman Badr al Busaidi ha ricevuto a Mascate l’omologo egiziano Sameh Shoukry in occasione della 15esima sessione del Comitato congiunto tra i due Paesi. Lo ha reso noto il portavoce del ministero egiziano, Ahmed Hafez, in un comunicato, secondo il quale le due parti discuteranno di questioni regionali di interesse comune. In questa occasione, i due ministri hanno inaugurato la sede di un nuovo ospedale, uno dei progetti di investimento congiunto. A margine dei lavori del Comitato ministeriale saranno firmati numerosi memorandum d'intesa e programmi di cooperazione bilaterale.(Cae)