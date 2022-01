Taranto: Molteni, fatti gravissimi, solidarietà ai 2 poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia personale vicinanza e solidarietà ai 2 agenti della Squadra volante della Polizia di Taranto feriti durante un drammatico conflitto a fuoco. Ai due poliziotti, fortunatamente fuori pericolo, un augurio di pronta guarigione e il più profondo senso di gratitudine per il sacrificio e la professionalità dimostrata e posta al servizio del Paese. Chi mette a rischio la propria vita per il bene della sicurezza pubblica merita sempre la più alta forma di rispetto e di riconoscenza per il servizio reso alla comunità", afferma in una nota il deputato della Lega e sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. "I fatti di oggi, di inaudita e drammatica gravità, che vedono nuovamente dei rappresentanti delle forze di Polizia feriti e aggrediti con inaccettabile violenza, confermano che rimane prioritario e indispensabile continuare ad investire nella sicurezza dei cittadini e nella legalità. Ciò include tutte le forme di tutela economica e sociale, il potenziamento degli organici e l'introduzione delle dotazioni a beneficio dei nostri valorosi servitori dello Stato", conclude.(Com)