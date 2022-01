Ucraina: ministero Esteri convoca ambasciatore tedesco dopo dichiarazioni giunte da Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ucraino ha convocato oggi l'ambasciatore tedesco a Kiev, Anka Feldguzen, per esprimere disappunto per la posizione di Berlino sulla mancata fornitura di armi all'Ucraina e per le dichiarazioni del capo di Stato maggiore della Marina militare tedesca sulla Crimea. "Abbiamo sottolineato la categorica inaccettabilità delle dichiarazioni del capo di Stato della Marina tedesca, il vice ammiraglio Kay-Achim Schonbach, in particolare che la Crimea non tornerà mai più in Ucraina e che il nostro Stato non può soddisfare i criteri per l'adesione alla Nato. Abbiamo anche espresso profonda delusione per la posizione del governo tedesco sulla mancata fornitura di armi di difesa all'Ucraina", ha affermato il ministero in una nota auspicando che la Germania mostri una posizione più proattiva nel sostenere l'Ucraina e rafforzare la capacità di difesa del Paese "di fronte alla minaccia di un'invasione russa su larga scala". (segue) (Rum)