Ucraina: ministero Esteri convoca ambasciatore tedesco dopo dichiarazioni giunte da Berlino (2)

- Sempre oggi il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che l'Ucraina è grata alla Germania per i suoi sforzi diplomatici per risolvere il conflitto nel Donbass ma le recenti affermazioni arrivata dal Berlino in merito al non fornire per il momento armamenti a Kiev sono da considerarsi deludenti e contraddicono il sostegno fornito. La netta presa di posizione del capo della diplomazia di Kiev si deve a quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht in un'intervista al settimanale "Welt am Sonntag", secondo cui il governo federale tedesco esclude per il momento di fornire armamenti all'Ucraina per fare fronte ad una possibile invasione da parte della Russia. Inoltre al ministro ucraino non sono neanche sfuggite le parole del capo di Stato maggiore della Marina militare tedesca, il viceammiraglio Achim Schoenbach, sulla Crimea e del primo ministro bavarese, Markus Soeder, sull'inopportunità di nuove sanzioni contro Mosca. "Le recenti dichiarazioni della Germania sull'impossibilità di trasferire armi da difesa in Ucraina, in particolare a causa della presentazione dell'autorizzazione a terzi, dell'inutilità del ritorno della Crimea e dei dubbi sulla disconnessione della Russia da Swift non corrispondono al livello delle nostre relazioni e dell'attuale situazione della sicurezza", ha spiegato Kuleba. "L'Ucraina è grata alla Germania per il sostegno fornito dal 2014, nonché per gli sforzi diplomatici volti a risolvere il conflitto armato russo-ucraino, ma le attuali dichiarazioni della Germania sono deludenti e contrastano con tale sostegno e sforzi", ha scritto Kuleba su Twitter. (Rum)