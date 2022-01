Iraq: ministro Difesa Inad, “nostri confini con la Siria sono sicuri”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- L’Iraq ha messo in sicurezza i suoi confini con la Siria e segue da vicino gli scontri in corso presso il carcere siriano di Ghwera. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa iracheno, Juma Inad, sottolineando che la situazione è al momento sotto controllo. Da parte sua, il portavoce del comandante in capo delle forze armate irachene, il generale Yahya Rasoul, ha confermato che i confini tra i due Paesi sono protetti. “Sono state emesse delle direttive da parte del comandante in capo delle forze armate (il premier Mustafa al Kadhimi), che prevedono di raddoppiare le forze di sicurezza schierate al confine”, ha proseguito il portavoce, in riferimento agli sconti in corso tra i miliziani dello Stato islamico (Is) e le Forze democratiche siriane (Fds, milizie a maggioranza curda sostenute dalle forze statunitensi) presso il carcere siriano. “Le forze di sicurezza sono pronte a qualsiasi tentativo da parte dello Stato islamico di infiltrarsi nel nostro territorio. Siamo dotati di telecamere termiche, filo spinato e trincee”, ha ribadito il generale, secondo il quale i membri dell’organizzazione terroristica non avrebbero le capacità di affrontare le forze irachene. (segue) (Res)