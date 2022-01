Rifiuti: Carpano (CC), si all'ammodernamento impianto Rocca Cencia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’impianto di Rocca Cencia va convertito da tmb a piattaforma che tratta rifiuti secco, senza stabilizzazione dell’organico, che in questi anni ha provocato disagi ai cittadini che ci vivono vicino. Va cioè revampato". Così in una nota il consigliere Francesco Carpano della lista civica Calenda. "Si può fare grazie ai tritovagliatori che possono sostituirne la capacità di trattamento mentre viene spento e convertito, come previsto anche dal programma di Gualtieri. Chiuderlo del tutto come chiede il municipio è sbagliato - sottolinea Carpano -. Non si ceda a Nimby, vale per il XV Municipio guidato da Torquati (Pd) - che non vuole i biodigestori di Gualtieri (Pd) - così come per il municipio VI, che in questi anni a sofferto una gestione M5s del Tmb a dir poco scandalosa, al punto che la procura l’ha dovuto mettere in amministrazione giudiziaria. Ma da qui a chiudere l’impianto è sbagliato. Si coinvolgano i cittadini nel processo di trasformazione dell’impianto", conclude Carpano. (Rer)