Roma: controlli anti Covid, chiusi 4 locali per violazioni amministrative (2)

- In particolare, ad un bar di via Nizza è stata notificata una sanzione amministrativa per l'omessa indicazione della capienza massima, per la mancanza di sanificazione periodica e l'assenza di etilometri, pari a 800 euro, con chiusura accessoria del locale per giorni 3. Ad un minimarket di via Viterbo è stata elevata una sanzione amministrativa per mancanza di indicazioni protocollo Covid e per altre carenze igienico sanitarie, pari a 400 euro e 3 giorni di chiusura accessoria del locale. Inoltre, sono state rinvenute cartine e filtri per tabacchi senza autorizzazione dei Monopoli di Stato, per cui è prevista una sanzione di 5 mila euro. E ancora, presso una nota enoteca della zona è stata riscontrata una violazione amministrativa per violazione della normativa anti Covid e disposta la conseguente chiusura per 3 giorni. (segue) (Rer)