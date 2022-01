Cipro: domani elezioni parlamentari nel nord, partito di Tatar primo nei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sono oltre 203 mila i cittadini aventi diritto al voto nell'autoproclamata repubblica turca di Cipro del nord che domani si recheranno alle urne per le elezioni parlamentari anticipate, dopo le dimissioni del governo di destra avvenute nell'ottobre dello scorso anno. Sono 763 i seggi elettorali predisposti lungo il territorio della comunità turco-cipriota. Otto i partiti in corsa e 403 i candidati in lizza per un seggio in Parlamento. La coalizione di governo uscente era formata dal Partito di unità nazionale (Ubp), dal Partito democratico (Dp) e dal Partito della rinascita (Ydp). La coalizione tripartita formata dalle tre formazioni era stata approvata dal presidente Ersin Tatar nel dicembre del 2020. Gli ultimi sondaggi confermano che l'Ubp otterrebbe il maggior numero di seggi alla Camera dei rappresentanti ma non la maggioranza assoluta, mentre sarebbe seguito anche in questa tornata elettorale dal principale partito di opposizione al governo nazionalista, il Partito repubblicano turco (Ctp), sostenitore di una soluzione federale, bicomunale e bizonale alla questione cipriota ma anche a favore di un dialogo sano con la Turchia. La soglia di sbarramento è fissata al 5 per cento. I primi dati non ufficiali dovrebbero essere noti dalla commissione elettorale nella serata di domani mentre quelli ufficiali saranno pubblicati non prima di 24 ore dopo la chiusura dei seggi. La campagna elettorale è stata meno accesa rispetto agli ultimi anni per via della crisi sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 ma anche per gli effetti sull'economia dovuti alla svalutazione della lira turca. Solo coloro che sono stati vaccinati o in possesso di un certificato di negatività al tampone da non più di 14 giorni hanno potuto partecipare ai comizi e agli eventi elettorali. Le manifestazioni all'aperto organizzate dai partiti sono state limitate a 150 persone. (Gra)