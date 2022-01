Taranto: Lamorgese, solidarietà ad agenti feriti, soddisfazione per cattura responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia di Stato feriti oggi a Taranto durante un controllo", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, manifestando la soddisfazione per l'immediata cattura dell'autore del ferimento. "Nell'augurare la pronta guarigione ai due operatori di polizia, ringrazio ancora una volta tutte le donne e gli uomini della Forze di polizia per la dedizione e la professionalità con cui svolgono la loro attività quotidianamente per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, anche mettendo a rischio la loro incolumità personale", ha aggiunto la titolare del Viminale.(Com)