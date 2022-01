Edilizia: M5s su superbonus, no a compressione concessionari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo nostre le prime durissime impressioni dell'Ance sull'ennesimo intervento che modifica il campo di applicazione del superbonus al 110 per cento: basta. Non si può continuare a far lavorare un'intera filiera cambiando le carte in tavola una volta al mese. Perimetrare in modo così netto la cedibilità dei crediti fiscali sui bonus edilizi è un errore che rischia di rendere vano il grande sforzo profuso in legge di Bilancio per l'estensione di molte di queste agevolazioni, a partire appunto dal 110 per cento. Contrastare le frodi è sacrosanto, e come M5s non ci siamo mai nascosti su questo. Il primo step su questo fronte dovrebbe però essere l'implementazione della piattaforma informatica di cessione e certificazione dei crediti d'imposta. Tutti, non soltanto quelli legati al mondo dell'edilizia. Comprimere invece la platea dei cessionari, riducendola quasi esclusivamente al sistema bancario, rappresenta una stortura vera e propria, in quanto non sta scritto da nessuna parte che si riesca ad assorbire l'ingente mole dei crediti che soprattutto il superbonus al 110 per cento ha messo in moto. Riteniamo opportuno dunque che si aggiusti il tiro una volta che il decreto Sostegni-ter arriverà alle Camera per la conversione in legge. Una misura che sta dando così tanti benefici alla nostra economia non può essere modificata di continuo". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Commercio e Turismo Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro. (Com)