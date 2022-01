Ucraina: ministero Esteri russo, ci aspettiamo provocazioni militari o tipo tramite l'informazione dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si aspetta provocazioni militari e informative da parte di Stati Uniti e Ucraina alla vigilia dei Giochi olimpici invernali di Pechino, in programma dal 4 al 20 febbraio. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram a proposito della notizia riportata dalla stampa Usa secondo cui il presidente cinese Xi Jinping avrebbe chiesto all'omologo russo, Vladimir Putin, di non invadere l'Ucraina durante le Olimpiadi. Secondo Zakharova, questa "non è nemmeno una (notizia) falsa, ma una speciale operazione informativa dei corrispondenti servizi americani". "Stiamo aspettando provocazioni, sia informative che, non si può escludere, militari, da parte degli Stati Uniti e del regime di Kiev guidato dagli Stati Uniti" che "hanno una notevole esperienza in materia".(Rum)