Covid: nel Lazio 14.821 nuovi casi con 7.488 contagi a Roma, 13 decessi e oltre 110 mila test (2)

- "Vaccinarsi in gravidanza è importante - ricorda l'assessore D'Amato -: attiveremo una serie di iniziative, insieme alle società scientifiche per promuovere la vaccinazione in gravidanza. E' un elemento di sicurezza". Si terrà il 2 febbraio prossimo open day rivolto alle donne in gravidanza e in allattamento presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio oltre 12,2 milioni di vaccini complessivi, superate le 3 milioni di terze dosi booster effettuate, pari al 63 per cento della popolazione adulta. Sono oltre 100 mila le somministrazioni nella fascia 5-11 anni. "L'obiettivo entro fine mese è di arrivare a 3,5 milioni di terze dosi booster superando il 70 per cento della popolazione adulta", ribadisce l'assessore. Ieri sono state effettuate 54 mila somministrazioni di vaccino. Intanto è tutto esaurito per l'open day di domani 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da Aiop per le terze dosi booster con vaccino Pfizer. Open day anche presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone. In generale, nel Lazio superata quota 12,2 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 3 milioni sono dosi di richiamo pari al 63 per cento della popolazione adulta. Raggiunto il 98 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e il 91 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (segue) (Rer)