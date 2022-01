Ucraina: fonti stampa, Usa hanno ordinato evacuazione famiglie del personale ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato alle famiglie del personale dell’ambasciata statunitense in Ucraina di iniziare a lasciare il Paese a partire da lunedì. Lo riferisce l’emittente statunitense “Fox News”, citando fonti dell’amministrazione Usa. La prossima settimana il dipartimento dovrebbe invitare i cittadini statunitensi presenti sul posto a partire con i voli commerciali “mentre sono ancora disponibili”, ha detto un funzionario citato dall’emittente. In precedenza l’emittente “Cnn” ha riferito che l’evacuazione del personale diplomatico non essenziale sarebbe stata discussa tra il segretario di Stato Antony Blinken e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il quale avrebbe dichiarato che un passo di questo tipo azione sarebbe una "reazione eccessiva". (segue) (Nys)