Libia: Al Mishri, fine del processo elettorale decretata da Haftar e Saif al Islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di Saif al Islam Gheddafi e del generale Khalifa Haftar alla corsa elettorale in Libia ha decretato il fallimento delle elezioni. Lo ha dichiarato il presidente dell'Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Russia Today". In questa occasione, Al Mishri ha ribadito che esiste una condanna per Saif al Islam, ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra, mentre Haftar è coinvolto in diverse violazioni a Bengasi, Derna e Tripoli. “Le ragioni che hanno portato al fallimento delle elezioni devono essere affrontate, inclusa la presenza di mercenari e forze straniere in Libia”, ha proseguito il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, sottolineando che lo svolgimento delle elezione “è possibile” ma i rischi devono essere ridotti al minimo. "Dobbiamo affrontare la questione dell'ingerenza esterna e la forte polarizzazione che hanno portato al fallimento del processo elettorale”, ha affermato Al Mishri, evidenziando la necessità di arrivare alle elezioni in condizione che tutti possano poi accettarne il risultato.(Lit)