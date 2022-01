Quirinale: in corso riunione Berlusconi-ministri-sottosegretari FI, partecipa anche Tajani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende è in corso la riunione in videocollegamento tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, i tre ministri del partito ed i sottosegretari nonché il coordinatore nazionale, Antonio Tajani. Al centro dell'incontro la decisione del leader azzurro di sciogliere o meno il nodo della sua candidatura al Quirinale. Il vertice con i leader del centrodestra è slittato, sempre in videocollegamento, intorno alle 18. (Rin)