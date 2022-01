Covid: assessore Lazio, in calo decessi e ricoveri, tasso positività 13,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 antigenici per un totale di 110.232 test, si registrano oggi 14.821 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 493 rispetto a ieri), con 7.488 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 13 decessi (meno 13 rispetto a ieri) e 7.081 guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.945 (meno 1 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 206 (meno 1 rispetto a ieri). "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4 per cento. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive". Lo spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Rispetto al 22 gennaio dello scorso anno, si registrano 728 ricoveri in meno in area medica, 83 in meno in terapia intensiva e 40 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione", torna a ribadire l'assessore D'Amato. (Rer)