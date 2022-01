Serbia: premier Brnabic, piano per uccidere Vucic a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità serbe sono state informate di un attentato alla vita del presidente Aleksandar Vucic che era in programma per il mese di febbraio. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, all'emittente televisiva "Prva". "Un Paese membro dell'Unione europea ci ha informato il 14 gennaio di un complotto per assassinare il presidente della Serbia. Il tentativo doveva aver luogo a febbraio. Era una seria minaccia, tutti i dettagli sono stati presentati al ministero dell'Interno serbo in forma scritta, tramite l'Europol", ha affermato Brnabic. "La sicurezza del presidente è stata rafforzata", ha aggiunto. Il ministro dell'Interno serbo Aleksandar Vulin ha dichiarato ieri che il suo Paese è stato informato "dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato che mira a organizzare un attentato alla vita del presidente Aleksandar Vucic". Secondo Vulin, il gruppo sarebbe guidato da Radoje Zvicer, a capo del cosiddetto "Clan Kavacki", un gruppo criminale con sede in Montenegro. Un altro tentativo di attentato ai danni di Vucic è stato reso noto da Vulin all'inizio del 2020. (Seb)