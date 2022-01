Lavoro: Fratoianni, da politica basta cordoglio ipocrita, incidenti inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece di messaggi di cordoglio che sanno tanto di ipocrisia, la politica dovrebbe finalmente aprire una riflessione seria sull'utilità della vecchia alternanza scuola-lavoro, oggi Pcto. Un sistema che non funziona e che non convince, in questi anni abbiamo visto esperienze che si sono rivelati percorsi astrusi, o sfruttamento di fatto dei ragazzi fino all'inserimento mascherato e anticipato di giovani nel mondo del lavoro". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "La tragedia del Friuli, con questo prezzo umano inaccettabile ed insopportabile, dove i responsabili della morte del ragazzo devono essere individuati e pagare fino in fondo, deve però - prosegue - portare anche ad un cambiamento radicale di queste esperienze, si apra al più presto un tavolo nazionale di confronto con gli studenti, i docenti, le organizzazioni sindacali e sociali. E comunque ieri sul lavoro - conclude Fratoianni - sono morti un ragazzo di 18 anni in Friuli V.G. che doveva essere a scuola e un lavoratore a Pomezia che doveva essere in pensione. E tutto questo non è più accettabile".(Com)