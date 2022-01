Lavoro: assessore Lazio, applicare subito guida Regione per prevenire cadute dall'alto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Applicare subito la guida della Regione Lazio per prevenire cadute dall'alto. Lo dichiara in una nota l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "Desidero fare a nome mio e delle Regione Lazio le condoglianze alla famiglia dell'operaio di 65 anni morto ieri pomeriggio in un capannone industriale a Pomezia, vicino Roma mentre era in corso l'allestimento di una cella frigorifera e l'operaio che si trovava su un tetto è caduto, morendo sul colpo - afferma l'assessore. Dall'analisi dei dati infortunistici del Lazio, emerge che per quanto concerne gli incidenti mortali la caduta dall'alto ha un'incidenza elevata e dopo ampio confronto con le Parti sociali e le Istituzioni coinvolte, abbiamo redatto e approvato all'inizio di quest'anno il Vademecum 'Cadute dall'alto'. Si tratta di un documento che ha la finalità di promuovere l'applicazione di una serie di azioni e di misure volte alla prevenzione del fenomeno degli infortuni nel settore dell'edilizia. Come Regione continuiamo a lavorare ed è già prevista per l'inizio della prossima settimana una riunione del Tavolo Salute e Sicurezza per definire un Protocollo sulla contrattazione preventiva relativa all' organizzazione del lavoro in sicurezza", conclude Di Beradino.(Com)