Libia: Al Swehli, leggi elettorali hanno portato al fallimento delle elezioni

- Il presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento con sede a Tobruk, Aguila Saleh, ha redatto delle eleggi elettorali che hanno decretato il fallimento delle elezioni. Lo ha dichiarato l'ex capo del Consiglio di stato libico, Abdulrahman al Swehli, in un'intervista all’emittente televisiva “Al Ahrar”. “Nel giugno 2021, il Forum del dialogo politico stava per votare sulla base costituzionale per le elezioni, ma il processo è stato impedito dall’ex inviato speciale delle Nazioni Unite Jan Kubis”, ha proseguito Al Swehli, dicendosi certo che Saleh e l'ex ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale della Libia, Fathi Bashagha, non avrebbero consentito lo svolgimento delle elezioni lo scorso 24 dicembre. “Continuo a chiedere lo svolgimento di elezioni legislative in grado di scegliere un parlamento legittimo che possa affrontare tutte le questioni e rappresentare i libici”, ha affermato l’ex capo del Consiglio di stato, evidenziando come il governo guidato dal premier Abdulhamid Dabaiba sia riuscito a “migliorare la vita dei libici in modo significativo”. “Questo governo rimarrà in carica e cederà il potere solo ad un esecutivo eletto in conformità con la road map approvata ufficialmente”, ha ribadito Al Swehli. “Quello che ha fatto Dabaiba per alleviare le sofferenze dei libici merita di essere lodato”, ha concluso(Lit)