Roma: assessore ambiente inaugura due nuove aree gioco a Colle Oppio e parco Petroselli

- Inaugurate questa mattina due nuove aree gioco per bambini, a Colle Oppio e al Parco "Luigi Petroselli" nel Municipio IV, realizzate dal dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale. "Un progetto che a partire da novembre scorso e fino alla fine di febbraio avrà interessato circa 40 aree giochi in tutti i territori, con interventi di varia entità che vanno dal rifacimento dell'intera area, come per quelle che oggi inauguriamo e nella maggior parte dei casi, a interventi parziali di completamento delle attrezzature di gioco e/o sostituzione delle pavimentazioni" commenta l'assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, intervenuta all'inaugurazione delle due aree insieme al presidente della commissione capitolina Ambiente, Gianmarco Palmieri e ai rappresentanti dei due Municipi interessati. (segue) (Com)