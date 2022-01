Senato: Moles, benvenuto De Bonis, FI attrattiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Do il benvenuto al senatore ed amico Saverio De Bonis in Forza Italia non solo come vicepresidente del gruppo dei senatori azzurri ma anche a nome dell’onorevole Michele Casino, dell’onorevole Nicola Pagliuca e di tutto il coordinamento regionale azzurro in Basilicata". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e commissario di FI in Basilicata. "Dopo l’arrivo di ieri della collega Vono, con la sua adesione al nostro gruppo parlamentare in Senato il senatore De Bonis ci arricchisce ulteriormente di competenza ed impegno, e conferma la grande considerazione che il nostro partito continua ad avere a tutti i livelli", conclude Moles.(Com)