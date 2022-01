Taranto: Pianese (Coisp), basta lacrime di coccodrillo, rinforzare organici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cio che è accaduto a Taranto "purtroppo è il resoconto di una cronaca già annunciata", lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che commenta l’episodio accaduto questa mattina a Taranto, che ha portato al ferimento di due poliziotti. "Oltre al dolore per i nostri colleghi feriti e per quello dei loro amici e familiari, proviamo anche una fortissima rabbia: come di consueto, in queste ore, leggiamo dichiarazioni di solidarietà e vicinanza da parte di alte cariche dello Stato; una solidarietà che poi non si traduce in alcuna misura concreta atta a evitare che episodi di questo tipo continuino ad accadere quotidianamente. L’efferatezza della criminalità non si ferma mai, ed è per questo che, specialmente in alcuni territori, è necessario rinforzare gli organici della Polizia di Stato e di tutte le Forze dell’ordine. Senza una riforma strutturale di questo tipo, continueremo a contare morti e feriti sul campo e a piangere, l’indomani, lacrime di coccodrillo" conclude. (Com)