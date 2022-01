Scuola: Consiglio di Stato, bando per servizi a disabili a Roma da rifare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Campidoglio dovrà rifare da capo il bando per l'affidamento dei servizi educativi per l'autonomia degli alunni con disabilità, il cosiddetto avviso per gli ex Aec Oepa. Lo ha deciso il Consiglio di Stato respingendo il ricorso presentato dal Campidoglio nel 2019 a seguito di una sentenza del Tar del Lazio che in parte accoglieva le istanze dei partecipanti esclusi dalla gara. Di fatto la sentenza del Consiglio di Stato, così come il Tar nel 2019, accoglie i rilievi avanzati da una rete di Onlus che si sono dette ingiustamente escluse dal servizio. (segue) (Rer)