Scuola: Consiglio di Stato, bando per servizi a disabili a Roma da rifare (3)

- Attualmente il servizio è offerto dalle società che sono risultate assegnatarie prima del 2019 e che stanno operando in regime di proroga, poiché le nuove assegnazioni non sono mai avvenute proprio a causa dei ricorsi che si sono verificati in seguito alla pubblicazione della gara. Adesso all'amministrazione capitolina non resta che rimettere mano alla gara, correndo contro il tempo: la proroga del servizio scade a giugno e i tempi per una nuova procedura sono strettissimi in vista del nuovo anno scolastico che partirà a settembre del 2022. (Rer)