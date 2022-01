Ue: Germania contraria a nucleare nella tassonomia verde, puntare su gas per transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco è nettamente contrario all'inserimento dell'energia nucleare nella tassonomia verde dell'Unione europea che indica le energie sostenibili da finanziare e chiede un maggiore utilizzo di gas come fonte energetica di transizione. E' quanto emerge dalla dichiarazione approvata dal governo federale tedesco sui piani della Commissione europea per la cosiddetta tassonomia verde, che è stata inviata a Bruxelles poco prima della scadenza. "Dal punto di vista del governo federale, l'energia nucleare non è sostenibile. Non si possono escludere gravi incidenti che mettono in pericolo le persone e l'ambiente. Inoltre, l'energia nucleare è costosa e il problema dello stoccaggio finale non è stato risolto. Più a lungo funzionano le centrali nucleari, più grande diventa il problema delle scorie nucleari", scrive il governo federale. (segue) (Geb)