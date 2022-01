Ue: Germania contraria a nucleare nella tassonomia verde, puntare su gas per transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, ci sono preoccupazioni legali, rileva ancora il governo di Berlino in quanto non sarebbe certo che l'inclusione dell'energia nucleare nella tassonomia verde sia compatibile con i requisiti richiesti dallo stesso dispositivo. "A lungo termine, anche l'uso del gas naturale non è sostenibile. Tuttavia, il gas fossile nelle centrali elettriche a gas ultramoderne ed efficienti formerà un ponte per un periodo di transizione per consentire una più rapida eliminazione del carbone e risparmiare Co2 a breve termine", si aggiunge nella dichiarazione. Il ministro dell'Economia Robert Habeck e il ministro dell'Ambiente Steffi Lemke (entrambi esponenti dei Verdi) hanno così commentato all'agenzia di stampa "Dpa": "Come governo federale, abbiamo espresso ancora una volta chiaramente il nostro rifiuto dell'inclusione dell'energia nucleare. È rischioso e costoso, e ci sono anche problemi legali. Nel settore del gas sono state fornite alla Commissione informazioni più precise. Dal punto di vista del governo federale, sono necessari valori limite separati per le reti di teleriscaldamento e la sostituzione delle vecchie centrali a gas con nuove", hanno detto. "Se l'atto giuridico delegato rimane invariato e la Commissione ignora le opinioni critiche di un certo numero di Stati membri, compreso il nostro, la Germania dovrebbe, a nostro avviso, respingerlo", hanno spiegato Habeck e Lemke. (segue) (Geb)