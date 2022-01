Ue: Germania contraria a nucleare nella tassonomia verde, puntare su gas per transizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Austria e Lussemburgo si sono opposte all'inserimento dell'energia nucleare nella tassonomia verde dell'Unione europea che indica le energie sostenibili da finanziare. "L'inclusione del nucleare invierebbe un pessimo segnale. Non è economico e non è neanche un'energia di transizione. Prende troppo tempo", ha detto la ministra dell'Ambiente lussemburghese, Carole Dieschbourg, a margine della riunione informale con gli omologhi europei ad Amiens nell'ambito della presidenza francese del Consiglio Ue. La ministra austriaca dell'Ambiente, Leonore Gewessler, ha dichiarato che l'inclusione del nucleare "non è accettabile" per Vienna perché metterebbe in discussione la "credibilità" della tassonomia. (Geb)