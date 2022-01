Scuola: Pittoni (Lega), pronto emendamento su aerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pronti a ripresentare la proposta anti contagio nelle scuole basata principalmente su sistemi evoluti di ricambio e pulizia dell'aria, progetto al quale lavoriamo dal 2020". Lo dichiara in una nota il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, che spiega: "In occasione dello scorso Milleproroghe il nostro emendamento al riguardo fu dichiarato inammissibile. Ora, visto il clima favorevole, siamo alla ricerca del provvedimento più adatto a promuovere un'operazione che ha i suoi costi, coinvolge significativamente gli enti locali, ma può ridurre drasticamente il rischio di dover ricorrere alla didattica a distanza. La norma che proponiamo dispone l'adozione di 'quanto utile a evitare il contagio da Covid-19 in tutti i locali della struttura scolastica, ivi compresi quelli dedicati alle attività amministrative e collegiali, come sistemi di aerazione forzata a ciclo continuo con controllo dei dati ambientali, sistemi di ventilazione meccanica a recupero di calore, sistemi di ventilazione e sanificazione dell'aria con filtri, dispositivi a raggi UV tipo C o basati su principi bio-chimico-fisici e tecnologie a certificazione europea (la cui efficacia è confortata anche da studi universitari) basate sulla fotocatalisi naturale oltre al trattamento delle superfici con prodotti antivirali e antibatterici'. In particolare la ventilazione meccanica controllata è, tra l'altro, misura utile sia per la salubrità degli ambienti interni sia - conclude Pittoni - in ottica di risparmio energetico ed ecosostenibilità". (Com)