Lavoro: Bergamini su incidenti, investire in prevenzione

- "Bisogna ascoltare il grido di allarme lanciato oggi dal procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, sulla necessità di investire per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. La Toscana ha già avuto 20 vittime e, con l'incremento del numero degli occupati, bisogna insistere per attuare le misure attualmente in vigore in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. Il governo, nel provvedimento varato ad ottobre, ha deciso di affrontare con determinazione questa pesante piaga che affligge il nostro Paese con sanzioni sempre più importanti e, in particolar modo, attraverso il potenziamento delle risorse dell'Inail per effettuare maggiori controlli preventivi. Bisogna lavorare tanto anche per un maggiore controllo sul sistema dei subappalti che, spesso, sono la causa di tanta precarietà e di mancanza di tutela. Siamo certi che le aziende faranno la loro parte, come già successo, per garantire l'osservanza delle regole". Lo dichiara in una nota il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.(Com)