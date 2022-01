Yemen: consigliere presidenza Emirati Gargash incontra inviato Usa Lenderking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della presidenza degli Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash, ha incontrato oggi l’inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, attualmente in visita nelle capitali dei Paesi del Golfo. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. In questa occasione, Gargash ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale prenda una "posizione ferma contro questi atti ostili e terroristici che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", riferendosi agli attacchi rivendicati dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro la capitale emiratina Abu Dhabi lo scorso 17 gennaio. (segue) (Res)