Yemen: consigliere presidenza Emirati Gargash incontra inviato Usa Lenderking (2)

- “Il gruppo ha ripetutamente violato le leggi e gli accordi internazionali”, ha proseguito il funzionario, rinnovando il suo apprezzamento per la posizione degli Stati Uniti che hanno denunciato e condannato l’attacco. Riguardo alla posizione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha condannato all'unanimità l’attacco, Gargash ha dichiarato che è necessaria una "seria posizione internazionale nei confronti della minaccia alla sicurezza della regione”. Il funzionario emiratino ha anche ribadito che "un'adeguata pressione internazionale" può favorire il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco e di una soluzione politica alla crisi yemenita. "Gli Houthi non si sono mai impegnati in alcun accordo e non lo faranno senza una chiara pressione internazionale", ha concluso. (segue) (Res)