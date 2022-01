Taranto: Turco (M5s), contro inquinamento subito Viias, da sola decarbonizzazione non basta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, "parla di decarbonizzazione del sito industriale in 10 anni, senza tenere conto degli impegni assunti dall'Italia in sede Onu in merito all'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, e senza considerare che in questi ulteriori 10 anni la popolazione circostante l'area industriale continuerebbe ad ammalarsi e a morire più che altrove, e che il danno ambientale e sanitario per la collettività permarrebbe ulteriormente, così come dimostra il recente studio Oms", continua Turco. "La proposta di legge del Movimento cinque stelle depositata in Senato, su cui si chiede sostegno alle altre forze politiche ai fini della sua approvazione, serve a condizionare le future richieste Aia (Autorizzazione integrata ambientale), così come il processo di decarbonizzazione annunciato dalla stessa Acciaierie d'Italia, alla cosiddetta 'Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario' (Viias). In questo modo, sarebbe possibile prevenire i danni prodotti dagli inquinanti, senza così attendere di conoscerli a distanza di decenni", aggiunge. (segue) (Com)